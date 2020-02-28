港股直擊 重要通告

新世界發展(00017)公布，截至去年底止中期業績，股東應佔溢利10.17億元，按年下跌90.98%，每股盈利0.1元，中期息維持0.14元。

期內，基本溢利39.29億元，按年下跌27%，主要由於香港物業發展沒有新項目竣工，投資物業公平值變動因香港物業市場現調整，貢獻較去年同期減少。

去年集團香港應佔物業合同銷售30億元。應佔物業合同銷售主要來自傲瀧、柏蔚山及瑧頤等住宅項目。於去年底，在香港的待售住宅單位合共287個。其中由集團主理銷售的項目住宅單位佔153個。

位於沙田大圍站的重點住宅項目，涉逾3000個住宅單位，將於2020年及2021年分階段推出，第一期及第二期合共約2200個單位將率先於今年陸續登場。其中，第一期的預售許可申請已於今年2月提交。

另外，集團通過持續審視業務，尋找出售非核心資產的機會，以釋放資產價值並優化資產組合。2020財政年度至今，非核心資產出售進度理想，總金額合共約60億元。

新世界表示，集團財務穩健，期末，現金及銀行存款約636億元，可動用的銀行貸款約310億元，資源合共約946億元。去年底，集團已完成2020財政年度所有貸款再融資﹐預計2021財政年度到期的貸款再融資將於今年6月完成。在可預見的未來，公司沒有發行股票集資的需要。