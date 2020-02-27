重要通告 港股直擊

新鴻基地產(00016)公布截至去年底止中期業績，股東應佔溢利154.19億元，按年下跌24.67%；每股盈利5.32元。中期息每股派1.25元，與前一年同期相同。

在撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎溢利為134.22億元，按年減少2.26%；每股基礎溢利為4.63元。

期內，收入387.11億元，按年增4.31%。連同合作項目收益，物業銷售收益162.08億元。來自物業銷售的溢利為68.5億元，按年上升2.33%。按所佔權益計算，集團合約銷售額約216億元。

連同合作項目租金收入計算，新地總租金收入按年上升3%，至127.13億元，淨租金收入按年升2%，至96.69億元。租金收入增長主要來自香港及內地的新收租物業。

本港業務方面，截至去年底止，新地在香港的土地儲備約有5890萬平方呎，當中包括約2580萬平方呎的發展中物業，將用作不同用途，以及約3310萬平方呎的已落成物業，其中絕大部分用作長線投資。集團將繼續貫徹其補充土地儲備的策略，包括積極將農地轉換土地用途。

內地方面，截至去年底止，新地在內地的土地儲備合共6970萬平方呎，其中約5510萬平方呎是發展中物業，逾50%將興建為可供出售的優質住宅。餘下的1460萬平方呎樓面絕大部分是已落成的物業投資項目。集團將繼續採取選擇性及專注的策略，在內地主要城市物色商機。

新地在業績報告中提到，由於外圍經濟仍存有不少隱憂，加上最近疫情持續及本地社會事件影響，令香港經濟面對更大的下行風險，尤其是旅遊業和零售相關的行業。惟集團相信，長遠而言，香港定能進一步加強其作為國際金融、商業、貿易和旅遊中心的地位，深信香港將有更美好的未來。

鑑於最近新型冠狀病毒爆發，新地已採取積極措施，為大部分商場租戶提供租金寬減以紓緩其經營壓力，並提高集團旗下商場、寫字樓及其他物業的衞生標準，為顧客、住戶和員工提供安全清潔的環境。