重要通告 港股直擊 國際財經

渣打集團(02888)公布，截至去年12月底止全年業績，稅前法定盈利37.13億元(美元‧下同)，按年增45.72%。

渣打派發末股息20美仙，連同中期息7美仙，全年派27美仙，較去年全年股息增加29%。

渣打表示，今年亦將透過維持正收入與成本增長差和繼續謹慎地將剩餘資本回報股東的方式，專注於再次實現增長。在短期內將開始購買及註銷總值最多為5億元的股份，並將檢討在完成出售Permata之後作出更多資本回報的可能性。

集團又指出，去年第四季的基本勢頭延續至今年初的首幾周，但利率降低、全球經濟增長放緩、香港經濟疲弱，以及近期新型冠狀病毒爆發所帶來的影響，很可能令集團今年的收入增長低於5%至7%的中期目標範圍。雖然這些不利因素應該只是暫時性的情況，但現在相信需要較原先估計更長時間將有形股東權益回報提升至10%。建議作出5億元股份回購，將使普通股權一級資本比率降低約20個基點。

去年，渣打基本除稅前溢利41.72億元，按年增8.17%。按基本基準計算每股盈利75.7美仙。普通股股東應佔溢利18.55億元，飆升兩倍。法定經營收入154.17億元，增4.25%。

期內，基本經營收入152.71億元，按年增2.02%，按固定滙率基準計算增加4%；若不包括1.77億元的債務估值調整變動，按固定滙率基準計算收入增加5%。基本經營支出104.09億元，按年減少0.53%，成本收緊控制使正收入對成本增長差為3%。成本對收入比率(不包括英國銀行徵費)增加2%至66%。淨息差1.62%，按年減少7個基點。

渣打提到，資產質素保持穩定，信貸減值增加1.66億元，保持在歷史低位。計及宏觀經濟變數惡化的第一和第二階段減值增加2.75億元，第三階段減值下降1.09億元：第三階段貸款減少50個基點至總額的2.7%，是2014年以來的最低水平。至於普通股權一級資本比率13.8%，保持在13%至14%的目標範圍之內：較2019年第三季增加28個基點。

渣打主席韋浩思(José Viñals)表示，由於普通股權一級資本比率重返 13%至14%的目標範圍內較高水平，因此決定短期內開始額外回購總值達5億元的普通股。他稱，儘管外圍環境不明朗，集團於2019年繼續向前發展，成績向上。團隊保持良好的進展，締造穩健的業務表現。雖然還有很多功夫要做，而外圍環境在短期內很可能會變得更加艱難，但是集團依然對未來的機遇充滿期待。

行政總裁溫拓思指出，渣打會繼續以有形股東權益回報超越10%為目標。他稱，今年將繼續對集團的競爭優勢作出投資，並且致力保持的收入質素。假如外圍環境令營業收入增長減慢，成本增速將會相應地減慢；而假如能有效地將剩餘資本投放於促進高回報增長的機會減少，渣打則將會有更多資金可用作回報股東。

他說，之前已經採取重大措施重整業務，假如外圍的負面因素變得更具結構性或更為持久，集團準備好會作出更多行動。但相信這些很有可能在今年造成經濟阻力的負面因素將為暫時性的情況而已。