重要通告 港股直擊

聯交所宣布，由3月2日起，德普科技(03823)的上市地位將根據《上市規則》予以取消。

2017年11月9日，證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨(在證券市場上市)規則》行使其權力，指示聯交所暫停德普科技股份買賣。