港股直擊 香港財經 重要通告

港交所(00388)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利93.91億元，按年增長0.85%，創新高。

港交所派發第二次中期股息2.99元，按年減少2.61%，連同中期息3.72元，全年派息維持6.71%。

期內，EBITDA為122.63億元，按年增長4.3%；收入及其他收益163.11億元，上升2.8%，主要來自滬深港通的收入及其他收益創新高，投資收益淨額增加，但現貨市場及衍生產品市場成交量減少，令交易及結算費收入下降已抵銷部分增幅。

去年營運支出按年下降2%，源自就租賃採納新會計準則令樓宇支出減少。撇除有關影響，營運支出增加6%，來自僱員費用及資訊技術支出的增幅。

交易市場方面，去年宏觀經濟環境雖然十分動盪，但市場持續表現穩健。現貨市場去年全年平均每日成交額872億元，按年減少19%。

集團行政總裁李小加表示，港交所於去年表現不俗。儘管全球政經環境更趨嚴峻，年內的收入及其他收益及溢利連續第二個財政年度創新高。滬深港通收益豐碩、首次公開招股市場暢旺，再加上投資收益取得不俗回報，抵銷宏觀環境下略見回軟的現貨及衍生產品市場成交量的影響。

他稱，踏入《戰略規劃2019-2021》的中段，仍堅信港交所具備上佳條件，繼續扮演其滙聚各式產品的市場角色兼擔當中國連接國際市場的金融門戶，亦深信港交所的業務定位能夠抓緊未來的增長機遇，維持其作為極具環球競爭力的交易所地位。