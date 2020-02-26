重要通告 港股直擊

雲遊控股(00484)公布，有關公司透過「雲客」旗下持牌網絡小額貸款業務，向7名借款人借出貸款，於截至去年12月的未償還總額約為4100萬元人民幣。有關借款人至今仍然處於失聯狀態。

公司稱，經參考獨立調查委員會的建議後，公司指示其中國法律顧問觀韜中茂律師事務所正式於中國向借款人提出仲裁。目前，仲裁仍在進行中。隨着仲裁的進行，預計將進一步揭露與受影響貸款有關的訊息，獨立調查委員會將考慮有關訊息並就公司應對借款人採取的適當行動包括刑事程序，向董事會提供進一步建議。