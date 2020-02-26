熱門：

今日 09:14 重要通告 港股直擊

雲遊向7名失聯借款人提出仲裁

雲遊控股(00484)公布，有關公司透過「雲客」旗下持牌網絡小額貸款業務，向7名借款人借出貸款，於截至去年12月的未償還總額約為4100萬元人民幣。有關借款人至今仍然處於失聯狀態。

公司稱，經參考獨立調查委員會的建議後，公司指示其中國法律顧問觀韜中茂律師事務所正式於中國向借款人提出仲裁。目前，仲裁仍在進行中。隨着仲裁的進行，預計將進一步揭露與受影響貸款有關的訊息，獨立調查委員會將考慮有關訊息並就公司應對借款人採取的適當行動包括刑事程序，向董事會提供進一步建議。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads