今日 20:32
重要通告
港股直擊
工蓋(01421)公布，截至去年底止，半年虧損318.43萬元(新加坡元‧下同)，上一年度同期錄得盈利365.24萬元；每股虧損0.23仙，不派中期息。
期內，收益1979.39萬元，按年跌67.52%。
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