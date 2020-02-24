重要通告 港股直擊

廣澤國際發展(00989)公布，以合共代價3.05億元，出售多間持有物業的公司。

該些物業包括九龍灣常悅道9號企業廣場第一座、第二座及第三座的20樓，以及1P樓A1至A14號停車位。