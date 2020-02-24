重要通告 港股直擊

中國優材(01885)公布，集團位於河北省邯鄲市及江蘇省淮安市的兩個廠房，於今日開始逐漸恢復有限度的生產，但預期疫情可能影響集團銷售。

該公司指出，疫情已造成生產設施的勞動力短缺；中國多個城市實施出行及運輸限制後，物流網絡中斷，導致原材料交付延遲；以及於內地的正常業務運營進一步被中斷，包括實木家具下游製造商，其要求集團提供木材處理工藝服務，因此可能影響銷售。集團正與供應商及客戶聯繫，以盡量降低對雙方的影響。

該公司又說，將於可行情況下，盡快全面恢復生產設施的營運。