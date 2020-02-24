熱門：

今日 12:28 港股直擊 香港財經 重要通告

中電去年盈利跌65.6% 派息1.19元

放大圖片

中電控股(00002)宣布，截至去年底止全年業績，股東應佔盈利46.57億元，按年大跌65.63%，主要計入EnergyAustralia的零售業務商譽減值63.81億元。每股盈利1.84元。

中電維持派發第四期中期股息每股1.19元，連同首三次已付中期股息，2019年總股息為每股3.08元，按年增加1.99%。

期內，收入856.89億元，按年下跌6.27%。營運盈利按年下跌20.5%至111.21億元，反映香港業務准許回報率下調的全年影響，所攤佔印度業務的盈利因策略性出售部分股權而減少，以及澳洲業務充滿挑戰的營商環境。

香港本地電力業務及香港以外業務的營運盈利，分別下降13%至74.48億元及28.4%至44.41億元。

內地業務方面，零碳發電組合繼續是推動中國內地業務增長的主要動力。因為煤價下調和產電量上升，防城港電廠的盈利貢獻亦有所增加。期內，營運盈利上升5.3%至22.77億元。

澳洲業務經歷極具挑戰的一年，雅洛恩電廠及Mount Piper電廠分別受到提升安全的工程及煤炭供應問題影響而表現下降。澳洲國家及地區政府實行新能源價格規例，亦對業績造成顯著影響。因此，營運盈利大幅下跌52.6%至15.66億元。

展望未來，中電表示，將繼續以減碳和數碼化為策略重心，管理業務營運及進行投資。在亞太區，愈來愈多機構承諾購買可再生能源，這趨勢將帶來更多機遇。

在香港，對未來的長遠願景和信心並無改變，集團將繼續專注落實極具挑戰的發展計劃。這些本地投資將為未來的業務表現奠定基礎，惟在短期內會佔用集團大部分的資本性開支，加上中電的派息政策及審慎的融資策略，因此在此期間中電在其他領域的資源投放將受到限制。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads