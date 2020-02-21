重要通告 港股直擊

勵晶太平洋(00575)發盈警，預料截至去年底止全年股東應佔虧損介乎4200萬元(美元‧下同)至4500萬元。

該公司2018年度同期股東應佔虧損3108.7萬元，每股虧損1.69仙。

勵晶太平洋解釋，預期虧損擴大，主要由於向澳洲稅務局就一宗資本利得稅糾紛的一次性和解款項950萬澳元，而導致虧損之其他項目與去年相若，即無形資產之攤銷支出約2805萬元；有關公司按公允價值計入損益的金融資產權益組合按市值計未變現虧損127萬元；以及集團的營運支出。