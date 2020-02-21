重要通告 港股直擊

神州租車(00699)發盈警，預期於截至2019年底止全年淨利潤及經調整淨利潤，按年跌幅分別將超過80%及超過50%。2018年度淨利潤為2.9億元(人民幣．下同)，經調整淨利潤則為6.81億元。

公司表示，盈利下跌的主要原因包括二手汽車銷售市場疲弱，及為促進銷售導致二手汽車剩餘價值估計減少造成折舊成本大幅增加；就2020年到期且以美元計值的優先票據的交換要約支付的要約成本；及就購股權支付股份補償開支。集團租賃收入低於預期乃由於若干旅遊城市本地旅遊減少，以及競爭加劇所致。