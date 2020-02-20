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今日 18:01 港股直擊 重要通告

平保去年多賺39% 派息增18%

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中國平安(02318)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔淨利潤1494.07億元(人民幣‧下同)，按年增長39.11%，每股盈利8.41元。

平保派發末期股息為每股1.3元，按年增加18.18%，全年派息2.05元，按年增加19.19%。

去年，壽險及健康險業務實現新業務價值759.45億元，按年增長5.05%；堅持聚焦高價值高保障產品銷售策略，新業務價值率按年上升3.6個百分點。內含價值7574.9億元，按年增長23.53%。

截至去年底，保險資金投資組合規模3.21萬億元，較年初增長14.8%，去年，保險資金投資組合的總投資收益率為6.9%，按年上升3.2個百分點，主要受資本市場回暖帶動投資收益按年上升的影響；淨投資收益率為5.2%，按年持平。

各業務表現方面，壽險及健康險業務股東應佔利潤1026.59億元，按年增長77.26%；財產保險業務應佔利潤226.97億元，按年增長85.81%；銀行業務利潤163.42億元，按年增長13.53%。

期內，收入合計1.27萬億元，按年增長17.65%。毛承保保費7950.64億元，按年增長10.49%。

董事長兼首席執行官馬明哲表示，2020年是公司「金融+科技」、「金融+生態」轉型深化的關鍵之年，將抓住科技創新難得的戰略機遇期，持續推動基礎科技能力不斷提升。

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