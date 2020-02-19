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今日 17:17 重要通告 港股直擊

魯証期貨料去年盈利跌75%

魯証期貨(01461)發盈警，預料截至去年底止全年股東應佔淨利潤按年下跌75%左右。

該公司2018股東應佔利潤1.18億元(人民幣‧下同)，每股盈利0.12元。

魯証期貨解釋，預期盈利減少，主要由於市場利率下調，期貨交易所減免政策變化，導致期貨公司收入下降；去年中美貿易摩擦加劇金融、商品市場波動，導致集團投資業務收入較大波動。為規避風險，集團主動收縮自有資金投資規模，導致投資業務收入進一步減少。

此外，為應對內地期貨市場國際化，集團積極拓展國際化布局，新設機構短期內增加了運營成本。

下載港交所通告原文
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