港股直擊 重要通告

東亞銀行(00023)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利32.6億元，按年下跌49.92%，主要是由於內地的減值損失大幅增加所致。每股盈利0.89元。派發第二次中期息35仙，全年派息46仙

期內，淨利息收入145億元，按年增長11.89%，淨息差由1.73%擴闊至1.85%，服務費及佣金收入淨額29.41億元，按年增長10.86%，有關增長主要來自信用卡及銷售第三者保單的佣金收入上升，然而證券及經紀的佣金收入下跌抵消部分升幅。

去年金融資產的減值損失支銷淨額72.53億元，按年飆升5.1倍，主要是由於內地業務錄得的減值損失增加所致。因此集團的減值貸款比率由2018年底的0.7%升至去年底的1.22%。

執行主席李國寶表示，2019年充滿挑戰，內地個別客戶因而面對困難，該行已加快把多筆貸款降級，並作出足夠的撥備以作應對。審慎的措施導致去年的不良貸款比率上升，東亞會繼續降低風險，並積極地管理問題貸款組合。

他表示，長遠而言，從國家的發展計劃中看到龐大的機遇。東亞於大灣區擁有龐大的網絡，因此具備經營優勢，可受惠於將該區轉型為全球技術和創新樞紐的政策。透過其獨特的內地服務平台，以及完善的金融科技解決方案，東亞的業務將會愈發壯大，令該行能長期持續發展。