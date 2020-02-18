重要通告 港股直擊

晨訊科技(02000)公布，1月未經審核月收入約5510萬元，按年下跌47.62%。

期內，來自手機及物聯網終端、電子製造服務供應商、物聯網系統及運營等的主營業務收入約5220萬元，按年減少48.87%。