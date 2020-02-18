港股直擊 國際財經 重要通告

滙豐控股(00005)進行業務重組。

歐洲業務方面，計劃於2022年底前削減風險加權資產約35%，並會透過下列措施達到目標：專注服務倚重滙豐國際銀行業務能力的客戶、減少調配資本至利率業務，以及撤出資本密集及高度槓桿化的產品線，包括英國的十國集團長期衍生工具莊家活動。

在英國，投資銀行業務會集中服務當地的中端市場和國際企業客戶，並透過倫敦的業務中心提供支持。滙控亦希望縮減歐洲的銷售及交易活動和股票研究業務，並將英國的結構性產品業務轉移至亞洲。

美國業務方面，目標是將美國業務重新定位為以國際客戶為本的企業銀行，並針對性提供零售銀行服務。滙控有意把經選定的美國和倫敦定息業務整合，將有關產品的全球規模效應最大化，並削減與美國環球資本市場業務相關的風險加權資產約45%，把釋出的資本重新投放至工商金融業務和零售銀行及財富管理業務。

同時，滙豐劃削減營運支出10%至15%，將零售銀行業務的焦點轉移至跨國流動的客戶，並增加在數碼科技和無抵押貸款業務的投資。目標是削減美國的分行網絡約30%，並開展計劃以整合中後台業務及簡化各職能部門，從而精簡美國業務的架構和降低成本。

另外，環球銀行及資本市場業務方面，目標是讓環球銀行及資本市場業務專注服務經營環球業務，並倚重滙豐國際網絡的企業和機構客戶。計劃在進一步強化交易銀行及融資實力的同時，加快在亞洲和中東地區的投資，並調撥更多資源到這些地區。

滙控又計劃加強在亞洲和中東的投資銀行業務實力，但會繼續以倫敦為環球投資銀行業務的中心。環球資本市場業務方面，將致力擴展在新興市場和融資業務方面的實力，以及加強機構客戶業務。滙控會繼續投資於數碼系統和解決方案，以配合環球銀行及資本市場業務的重組。