重要通告 港股直擊

米技國際控股(01715)公布，新型冠狀病毒肺炎對業務營運的影響非集團所能控制，或會對本集團截至今年6月底止6個月的財務業績產生不利影響。

該公司指出，停產兩周後，集團生產設施正逐步恢復生產。由於部分地區交通設施暫停或有限度服務，或實施14天的強制隔離措施，若干僱員尚未報告返崗。防疫預防措施亦對供應鏈物流產生不利影響，供應商的原材料供應有所延遲。此外，疫症導致消費支出大減，因此消費品零售將受不利影響。預計需要一段時間方能恢復原有生產力、追上原計劃生產進度表及客戶預期的產品交付計劃。