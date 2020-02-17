今日 17:48
重要通告
港股直擊
中國鐵建(01186)公布，聯交所已同意公司可按上市規則分拆鐵建重工於上交所科創板上市，建議分拆須待公司股東大會批准，亦須待中國證監會及上交所批准後，方可作實。
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