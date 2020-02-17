重要通告 港股直擊

卓悅控股(00653)公布，大股東葉俊亨及其配偶鍾佩雲出售40.4%股份，予公司主要股東兼副主席陳健文，總代價1.58億元，相當於每股約0.1147元，較1月31日收市價0.124元折讓7.5%。卓悅股份今早復牌。

交易完成後，葉俊亨及鍾佩雲將分別繼續持有公司股份約0.1%及1.5%。

陳健文現擁有卓悅股份約19.5%。交易後，股權將增至約59.9%。他按法例同樣以每股0.1147元提出全面收購要約，涉資約1.5億元。他表明，有意維持公司上市地位。