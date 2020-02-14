今日 09:25
港股直擊
重要通告
佳兆業集團(01638)宣布，發行2021年到期的4億美元優先票據，年息6.75%。
該公司表示，擬將票據發行所得款項淨額用於一般公司用途。
莎莎裁員3% 前線輪班減人手
今日信報
港澳辦升格 「副國」夏寶龍掌帥印
趁蕭條超前炒復甦 敢冒險吼消費龍頭
黃國英
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今日信報
偷步炒概念宜短勿長
陸文
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今日信報
特區：湖北當局禁10染疫港人離開
沙士期或非新冠病毒最好參照
謝楝銘
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財富管理
口罩二三事
陳國強醫生｜ 信健康
Hashtag: I want freedom of speech
Michael Chugani｜ EJ Insight
【炒股讀心】基金換馬中資股
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美國加控華為及孟晚舟 涉盜取商業機密
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染疫人數急升 道指收市挫逾百點
國際財經 ｜ 今日 06:11
阿里巴巴張勇:疫情帶來挑戰及機遇
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美股回落 道指挫近200點
國際財經 ｜ 昨日 23:06
美國批准45天寬限期 企業續向華為供貨
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習近平:降疫情影響 保經濟發展
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滙豐因疫情下調中國首季經濟增長預測
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【國際早班車】Nvidia:疫情導致集團收入損失7.8億
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特斯拉擬配股集資20億美元 股價先跌後升
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