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中國財經
阿里巴巴(09988)公布，截至去年底止第三季業績，純利523.09億元(人民幣‧下同)，按年增加58.26%；每股盈利2.27元。
期內，收入1614.56億元，按年升37.67%。
中國零售雲計算帶動 阿里第三季多賺58%
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陳國強醫生｜ 信健康
Hashtag: I want freedom of speech
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梁振輝
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