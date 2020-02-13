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今日 18:22 重要通告 港股直擊

正業國際料肺疫影響短期營運

正業國際(03363)公布，就武漢肺炎疫情，預期將於短期對營運及中國的經營環境造成一定程度的不利影響，如工廠於農曆新年假期後延遲復產，以及內地勞動力流動性下降。

該公司指出，已致力減輕有關不利影響，惟認為只有在情況回穩後才能制訂有效措施。

正業國際稱，為保障集團的中國員工健康安全，除集團紙製包製分部位於中山市的生產設施於周二(11日)起有限度生產營運外，瓦楞芯紙分部及其餘紙製包製分部於珠海市及其他省份的生產設施仍然停運。已通知客戶生產設施暫停營運及產品交付受干擾。

下載港交所通告原文
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