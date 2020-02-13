重要通告 港股直擊

電訊盈科(00008)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利6.81億元，按年跌24.08%；每股基本盈利8.83仙。末期息每股派23仙，較2018年派22.33仙，上升3%。

期內，綜合收益375.21億元，按年跌3.42%。綜合EBITDA為123.81億元，增加1.19%；核心EBITDA為123.39億元，按年下跌0.49%。

媒體業務方面，Now TV業務收益下降5.95%，至26.85億元。公司指出，2018年相關收益受惠於世界盃播放，如調整世界盃及相關賽事通行證的影響後，Now TV業務的收益表現維持穩定。截至去年底，已安裝Now TV的客戶數目上升至136.1萬名，而期末的每名客戶平均消費額(ARPU)為174元。EBITDA為4.54億元，按年下降3.61%。

OTT業務方面，業務收益按年升17.82%，達10.71億元。Viu現於17個市場提供服務，在大東南亞地區及中東的多個國家均錄得強勁收益增長。截至去年底，每月活躍用戶達4140萬名，視象觀賞總次數達到57億次，分別增加35%及69%，當中在泰國及印尼的用戶增長幅度尤其強勁。EBITDA虧損減少至3.14億元。

免費電視業務方面，ViuTV收益按年增長26.96%，達2.59億元，反映年內收視上升，帶動廣告收益增加11%。此外，劇集製作、分銷及藝人管理等非廣告收益來源，在年內亦開始有實質的貢獻。 EBITDA虧損則收窄至2.73億元。

電盈提到，去年香港社會及經濟均面對特殊的挑戰，再加上近期新型冠狀病毒的爆發，各種事件對本地經濟的長遠影響，可能於未來數季才會清楚顯現。今年集團將繼續鞏固優勢，並加強旗下多個媒體娛樂平台的實力。

集團目標是進一步優化Now TV的營運效率及邊際利潤。Viu OTT將延續去年的增長勢頭，吸引更多用戶，並擴大於地區市場的佔有率。ViuTV將為觀眾提供更多優質內容，推動業務穩定增長。然而電盈對香港的廣告預算支出前景有所保留。