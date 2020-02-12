重要通告 港股直擊

寶龍地產(01238)預料，截至去年底止，全年淨利潤按年增長不少於40%，2018年度同期盈利28.37億元人民幣。

該公司指出，全年淨利潤增加，主要因為向客戶交付物業增加，導致收入增長。