今日 20:35
重要通告
港股直擊
北控城市資源(03718)公布，中標山東省淄博市張店新舊城區園林綠化養護項目。
該中標項目估計合約總值1.54億元(人民幣．下同)；估計年收入5138萬元；合約期為3年。
阿里回歸傳有協議 不入港股通
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陸文
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今日信報
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青衣康美樓爆第二宗確診 07室居民全疏散
紀曉風
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美52女性晉身創投合夥人
StartupBeat
China’s quarantine efforts freeze economic activities
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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伍澤恩 (John Woods)
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