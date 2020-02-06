今日 22:20
重要通告
港股直擊
宏華集團(00196)公布，附屬公司近日完成長寧區塊頁岩氣壓裂工程服務首期項目3口井壓裂工作，累計壓裂67段。
截至去年底，該公司在中國市場實現同時提供75萬水馬力電驅壓裂泵注服務能力。
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Why HK should not follow Macau’s new mortgage relief policy
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
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鄧文婷｜ 信健康
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陸庭龍
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