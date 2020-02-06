今日 16:57
重要通告
港股直擊
中駿集團控股(01966)公布，1月合同銷售金額約50.29億元(人民幣‧下同)，合同銷售面積33.17萬平方米，按年分別增長8%和9%。
期內，平均銷售價格為每平方米15160元。
內地抵港強制檢疫 隔離14日
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無薪假殺到 國泰全體放3星期
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中央續撐市 炒板塊要快
恒昇
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今日信報
【信報月刊】謝汝康：投資要「以暴易暴」
Why HK should not follow Macau’s new mortgage relief policy
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
恐慌與流言
鄧文婷｜ 信健康
【私銀觀】有危必有機的玩法
陸庭龍
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財富管理
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【國際早班車】美參院表決 否決彈劾特朗普
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內地下周五對5850億美國貨關稅減半
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【盤房來料】反彈持續短線睇50日線
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醫管局員工陣線:或現醫護集體辭職
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道指收市飆483點 標指與納指創新高
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滙豐延長禁止員工赴港公幹至3月初
香港財經 ｜ 今日 09:08
維珍澳洲航空將停飛往來香港航班
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開市焦點:情緒趨樂觀 港股有望重返兩萬七
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美農業部長:疫情若累中國兌現承諾美須理解
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