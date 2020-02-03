今日 16:41
重要通告
港股直擊
中國恒大(03333)公布，1月合約銷售金額約405.5億元(人民幣‧下同)，按年下跌6.07%。
期內，合約銷售面積約449.8萬平方米，按年升16.02%；合約銷售均價每平方米9016元。
A股復市恐瀉半成 傳禁沽空
今日信報
3000醫護今罷工 不滿林鄭拒談判
【信報月刊】鼠年恒指高低點：31700~…
鬼所棲息的地獄
新股女王
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今日信報
疫症前景未明 救市效用有限
譚曉涵
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今日信報
港生科企液態活檢增驗癌準繩 冀研快測助防疫
StartupBeat
Why HK is finding it difficult to source more masks
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
資金回流 H股有望反彈
鍾秀霞
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財富管理
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林鄭:再關閉羅湖落馬洲等4口岸
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中國八成地域延遲復工恐拖累全球供應鏈
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A股復市大挫 滬指低開逾8%
中國財經 ｜ 今日 09:32
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10時前逾千人參與罷工 護士較多
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中證監傳敦促基金公司不要減持股票
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14天內曾到湖北港人須家居檢疫及戴電子手環
時事脈搏 ｜ 今日 17:11
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