重要通告 港股直擊

百濟神州(06160)公布，計劃將pamiparib對比安慰劑作為用於無法手術的局部晚期或轉移性胃癌患者，在鉑一線化療響應後維持治療的臨床試驗從3期轉變為2期。

自2018年7月起，該臨床試驗已在全球範圍內招募患者約120名，招募速度慢於預期。該變化的原因與藥物的安全性或療效無關。

公司計劃通過分析2期臨床試驗數據以評估pamiparib治療上述適應症的潛力，以及作為單藥或聯合治療藥物的潛在開發計劃。

該公司強調，最終可能無法成功開發及銷售PARP抑制劑pamiparib。