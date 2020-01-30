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今日 09:28 重要通告 港股直擊

金沙中國上季淨收入增10%

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金沙中國(01928)公布，根據美國公認會計原則，於截至去年12月底止的第四季，淨收益總額22.4億(美元．下同)，按年微跌0.44%。淨收入5.13億元，按年增加10.32%。

金沙中國2019年全年淨收益總額88.1億元，按年增加1.61%。淨收入為20.4億元，按年增加7.37%。

上季，澳門業務方面，經調整物業EBITDA為8.11億元，較前一年增長3%。EBITDA利潤率達36.2%，較前一年進一步增長140個基點。

期內，整體澳門市場的博彩收益總額減少8%。儘管季內澳門貴賓業務收益減少，中場市場繼續持續穩定增長。由於中場博彩桌及角子機數目增加，中場博彩收益較前一年增長3%。零售額保持強勁，較前一年增長11%。

就新型冠狀病毒疫情問題，集團主席兼行政總裁艾德森(Sheldon Adelson)表示，目前的狀況是前所未有的嚴重。公司最重視僱員及顧客的健康及安全，會竭盡所能支持澳門及中國政府。團隊正與澳門相關的醫療保健及公共安全部門協商，並實施嚴謹的程序及保護措施。

在回應有關冠狀病毒及其對到訪人數影響的問題時，公司指出，訪澳人數受到影響且所有業務板塊均受影響。根據澳門政府公布的公開資料顯示，訪澳人數較去年同期大幅下跌。

 

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