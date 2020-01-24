今日 09:21
重要通告
港股直擊
歡喜傳媒(01003)公布，就有關《囧媽》電影保底發行協議，由於該電影不能如協議約定於2020年大年初一首映，集團決定按條款終止保底發行協議。
集團正處理該電影的發行安排，將於適當時候另行公告。
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