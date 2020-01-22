重要通告 港股直擊

東方證券(03958)發盈喜，預計2019年度歸屬股東淨利潤23.5億至25億元人民幣，按年增長90.9至103.1%。

該公司表示，盈利增長主因是證券市場回暖，公司證券投資業務、財富管理業務和國際業務等收入按年均錄不同程度的增長。