重要通告 港股直擊

盛諾集團(01418)預料，截至去年底止，全年除稅前虧損介乎1.12億元至1.22億元。

該公司2018年底同期除稅前溢利2758.6萬元，股東應佔虧損580.1萬元，每股虧損0.33仙。

盛諾指出，預期錄得虧損，主要由於期內無形資產，包括商譽、品牌名稱及客戶關係，將予確認之潛在減值虧損約1.33億元。

另外，盛諾稱，集團未能履行融資協議項下之若干財務契諾，構成違約事件，貸款人有權宣告貸款融資項下之貸款連同應計利息即時到期應付。貸款融資之尚未償還本金總額約3.61億元。