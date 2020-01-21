重要通告 港股直擊

恒隆地產(00101)公布，截至去年12月底止全年股東應佔純利61.72億元，按年下跌23.59%。每股盈利1.37元，末期息每股派0.59元，連同中期息0.17元，全年合共派0.76元，按年增1%。

期內，撇除物業重估收益和其相關所得稅及非控股權益的影響後，集團基本盈利44.74億元，按年升9.31%；每股基本盈利0.99元。

集團全年收入88.52億元，按年減少5.91%。由於住宅單位銷售減少，物業銷售收入按年大挫75.88%，至2.96億元；物業租賃收入85.56億元，增4.58%。總營業溢利減少4.91%至64.87億元。

恒隆地產表示，儘管中美貿易關係緊張、英國脫歐、人民幣貶值及香港社會動盪造成不確定性，對整體物業租賃業務仍保持樂觀態度。而受助於內地零售業和新物業帶來的收益，公司的收入將有所增長。

展望未來，恒隆地產將按市況繼續減持香港的住宅單位，並透過出售非核心物業，積極從資產組合體現更高價值。隨着加快引入更多奢侈品牌，內地物業組合將繼續受惠於奢侈品消費的回流趨勢，奢侈品牌新店的進駐將持續至2020年及往後的時間。公司亦會在全國推出會員計劃「恒隆會」，致力促進與租戶進行更廣泛的協作。

物業發展方面，香港兩項重建項目的工程經已展開。在內地，計劃出售四個混合用途項目中的豪華服務式寓所。另外，將繼續尋找機會，擴大香港和內地的投資組合。