熱門：

今日 09:03 重要通告 港股直擊

華潤啤酒料上年度溢利增最少30%

放大圖片

華潤啤酒(00291)發盈喜，預期於截至2019年底止年度的股東應佔溢利，按年將大幅增加最少30%。2018年度溢利為9.77億元(人民幣．下同)。

公司解釋，有關增幅主要源於實施產能優化所產生的固定資產減值虧損按年減少；效率提升令成本節省；自去年4月29日完成收購喜力中國以來，喜力中國所作出的貢獻；及集團於2018年推行自2017年1月1日起生效的新企業年金計劃，並於2018年錄得就2017年度的員工費用計提一次性撥備約1.17億元，而去年並無計提有關額外撥備。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads