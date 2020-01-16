今日 22:42
重要通告
港股直擊
正通汽車(01728)發行2022年到期的1.6億美元優先票據，年利率12厘。
該公司稱，擬動用票據發行所得款項淨額，再次撥付若干現有債項及作一般企業和營運資金用途。
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