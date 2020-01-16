重要通告 港股直擊

山水水泥(00691)預料，截至去年底止，全年股東應佔利潤按年大幅增加，2018年同期盈利21.97億元人民幣。

該公司指出，全年盈利大增，主要因為期內主要產品水泥的銷量及售價上漲。