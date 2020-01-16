重要通告 港股直擊

六福集團(00590)公布，截至去年12月底止第三財季，整體同店銷售按年下跌25%，因金價高企、中美貿易戰及香港社會事件持續影響市場氣氛，而第二財季為減少37%。

六福表示，已採取自然流失方法以節省員工成本，惟未有任何裁員計劃，同時亦積極與香港業主磋商下調租金，店舖續約與否則視乎有關店舖於新租金下是否預期有盈利而定，本財年續約租金預計為單位數字跌幅，下一財年則為雙位數字跌幅。

集團又稱，未來會於香港市場受社會事件影響較嚴重區域減少店舖，並於澳門尋找增加店舖的機遇，預期本財年港澳市場總淨增長3間店舖。

第三財季內，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售，按年分別跌20%及32%。整體跌幅按季有所緩和，其中香港及內市場跌幅收窄，而澳門市場則於去年10月開始重拾升軌。

期內，在高金價及近期持續的社會活動導致訪港旅客人數大幅下滑的情況下，港澳市場同店銷售減少27%，次財季為跌39%。其中，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售分別跌21%及35%。珠寶首飾產品銷售量有雙位數字跌幅，而其平均件價則有低雙位數字升幅。

澳門市場在期內整體轉跌為升，尤其黃金產品的同店銷售錄得十位數中段的升幅， 而其珠寶產品則持平。今年1月份首兩周，香港同店銷售跌幅漸見收窄，而澳門市場則見持續的增長動力。

另外，中國第三季同店銷售按年跌12%，次財季跌25%；其中，黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售，分別跌12%及9%。其珠寶首飾產品期內銷售量及平均售價皆有高單位數字跌幅。

截至去年底止，集團的六福自營店共有199間，內地有125間、香港有51間、澳門有12間，海外亦有11間。連同1844間內地品牌店、1間柬埔寨及2間菲律賓的品牌店，集團在世界各地合共設有2046間六福店舖，加上於內地的其他品牌店舖，全球共有2097間店舖。