今日 18:37
重要通告
港股直擊
敏華控股(01999)公布，於今日已從市場上購回公司77.8萬股。每股購買價介乎6.38至6.43元，合計動用499.52萬元。本次購回的股票將會隨後註銷。
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賀歲檔電影顏色爭議
吳雄
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