重要通告 港股直擊

新焦點(00360)公布，主要股東CDH Fast One Limited與滙天投資控股訂立諒解備忘錄，擬出售CDH Fast Two Limited全部股權，後者持有該公司約42.7%股權。

有關交易應付代價仍待敲定，而滙天投資由劉祥祥及胡格爾分別持有51%及49%權益。

若有關交易落實，將會間接變更該公司的控制權，導致潛在買方及其一致行動人士須根據收購守則規則26.1就全部已發行股份作出強制性無條件全面要約。

該股下午1時34分停牌，停牌前報0.1元，升33.3%，將於明日復牌。