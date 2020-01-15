今日 20:10
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東方航空(00670)公布，去年12月客運運力投入按年上升6.65%；旅客周轉量上升7.09%；客座率為80.12%，上升0.32個百分點。
貨運方面，貨郵載運量按年升10.67%。
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