重要通告 港股直擊

龍湖集團(00960)公布，附屬公司重慶龍湖企業拓展將於下周四及周五(16日及17日)，公開發行2020年第1期境內公司債券，發行規模不超過28億元人民幣，分為兩個品種，即為期5年，第3年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券，以及為期7年，第5年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。

該公司指出，2020年第1期境內公司債券中5年期品種及7年期品種的票面利率詢價區間，分別為3.4%至4.4%及4%至5%，屬無擔保債券，並符合進行新質押式回購交易的基本條件。