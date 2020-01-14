重要通告 港股直擊

華南城(01668)增加發行於2022年到期2億美元優先票據，年息11.5厘。新票據將會與原有票據合併組成為單一系列。

票據所得款項淨額約為1.98億美元，將主要用作現有債務再融資及一般公司用途。