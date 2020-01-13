今日 19:08
重要通告
港股直擊
惠生工程(02236)公布，截至去年底止全年已扣除估計增值稅的新合同總值約135.12億元(人民幣‧下同)，按年增長約88.5%。
去年底，集團未完成合同總值約223.39億元，按年上升69.2%。
麥樸思：金價5年翻倍破3000
今日信報
監警300頁報告抨警方「多宗罪」
大選後台股展升浪機會高
伊馬仕
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雪見──是意不是招
新股女王
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零售股解困局 宜拓多元化業務
辛思維
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提倡「山藥粥」養生
李思齊教授｜ 信健康
日企任太空清道夫「掃」造宇宙商機
StartupBeat
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Karsten Junius
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財富管理
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【異動股】比亞迪AH股齊飆 刀片電池及相關車款今年登場
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美傳派代表團赴英 游說勿用華為設備
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半日升235點 物管科網4S股受捧
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開市焦點:觀望貿協簽署 港股料現水平爭持
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恒指高開134點 騰訊高開見400元
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恒指納同股不同權及第二上市公司諮詢市場
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【輪證贏家】恒指挑戰熊證重貨區？
即巿股評 ｜ 今日 10:56
高盛擬5年內將內地員工總數倍增至600人
中國財經 ｜ 今日 11:23
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