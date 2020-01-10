今日 09:37
重要通告
港股直擊
中信建投証券(06066)公布，去年12月份淨利潤9.82億元(人民幣．下同)，按年升1.1倍。
期內，營業收入19.08億元，按年升43.5%。
中美落實簽貿協 港股飆473點
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武漢肺炎初判屬新型冠狀病毒
中大科研學者陳世祈團隊 研發尖端3D打印…
張綺霞
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開戰恐慌消散 內需落鑊迎春節
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兩強勢股策略近10年跑贏盈富
呂梓毅
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切片掃描儀加速病理診斷 電腦成像省時可靠
StartupBeat
【2020】環球股票機會待發掘
David Bertocchi
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A closer look at China’s Generation Z
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
特朗普:傾向大選後簽署中美次階段貿協
國際財經 ｜ 今日 02:57
墜毀烏客機據報遭伊朗導彈擊落 特朗普:非因機件故障
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俄央行減持人民幣儲備 增美元歐羅份額
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【國際早班車】布拉德:儲局應引導美經濟軟着陸
國際財經 ｜ 今日 06:50
特朗普關稅招致美國企業損失3588億
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香港眾志黃莉莉赴台離境前被捕
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道指收市漲211點破頂 直指29000
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蘋果飆逾2% 美股破頂道指漲超過200點
國際財經 ｜ 今日 00:55
開市焦點:美股尋頂 港股可走高 留意巨企抽水
港股直擊 ｜ 今日 08:33
期指夜市收報28584 高水23點
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