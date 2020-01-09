今日 20:18
重要通告
港股直擊
中州證券(01375)公布，去年淨利潤1820.49萬元(人民幣．下同)，2018年12月虧損1.05億元。
期內，營業收入233.23億元，按年飆升308倍。
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