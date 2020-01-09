達飛控股(01826)宣布，與實力建業(00519)訂立認購協議，向後者發行總額最多800萬美元票息率6厘之可換股債券，期限為364日，可選擇延長六個月。所得款項總額為6240萬元。
根據協議，每股換股價為1.22元，較昨日收市價1.08元溢價12.96%。可悉數轉換為5114.75萬股股份，相當於擴大後已發行股本約3.7%。
發行可換股債券所得款項淨額估計為6170萬元，當中5600萬元撥付用作未來潛在收購事項與業務發展；約570萬元用作集團一般營運資金。
達飛控股(01826)宣布，與實力建業(00519)訂立認購協議，向後者發行總額最多800萬美元票息率6厘之可換股債券，期限為364日，可選擇延長六個月。所得款項總額為6240萬元。
根據協議，每股換股價為1.22元，較昨日收市價1.08元溢價12.96%。可悉數轉換為5114.75萬股股份，相當於擴大後已發行股本約3.7%。
發行可換股債券所得款項淨額估計為6170萬元，當中5600萬元撥付用作未來潛在收購事項與業務發展；約570萬元用作集團一般營運資金。
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