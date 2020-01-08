今日 08:48
重要通告
港股直擊
旭輝控股(00884)發行2025年到期4億美元的6厘優先票據。
票據發行所得款項淨額料約3.95億美元，擬用於公司現有債務再融資。
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國際財經 ｜ 今日 00:00
綠城中國去年權益銷售額增38%
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美伊關係續緊張 道指收市挫逾百點
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