重要通告 港股直擊

DYNAM JAPAN(06889)宣布，與業務合作夥伴WEIKE共同開發的三款影像角子機，已進駐澳門十六浦度假村。

該三款影像角子機包括三台旺旺蛙(Pachinko Bonus Series)、四台旺旺蛙中秋節(Pachinko Bonus Series)及三台翻倍蛙(Half Chance Series)，合共10台。

展望未來，藉與WEIKE合作，該公司有意繼續開發上述型號的續作及其他各種型號，爭取玩家青睞，透過提升有關型號的知名度吸引更多玩家，開拓澳門博彩業的龐大市場。